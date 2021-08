Chiesa di San Cipriano a Calvisio, appello dei parrocchiani per restauro campanile e orologio - IVG.it

Finale Ligure. Da qualche tempo l’orologio del campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano a Calvisio, frazione di Finale Ligure, non è più funzionante. I parrocchiani sono molto dispiaciuti per l’impossibilità di sostenere con la parrocchia le spese per la riparazione, spese non di poco conto che lo stesso parroco non può ottemperare.

E’ infatti necessario l’intervento di una ditta specializzata e qualificata.

Alcuni parrocchiani hanno quindi rivolto una sorta di appello a chi possa dare un piccolo contributo per far ritornare in funzione il campanile: “Il parroco e tutti i fedeli ne saranno felici e preghiamo per un esito positivo e veloce della questione”.

Il parroco è a conoscenza del desiderio dei fedeli: “Il preventivo ammonta a circa 20 mila euro, in quanto è necessario un intervento di riparazione strutturale che riguarda lo stesso campanile e quindi il ripristino dello stesso orologio” afferma.

“La chiesa ha già affrontato in precedenza altri lavori di restauro e le risorse a disposizione della parrocchia sono purtroppo terminati” aggiunge.

“La nostra comunità di fedeli è limitata e certamente con le sole offerte delle messe e delle cerimonie religiose è impossibile raggiungere la cifra richiesta. E’ chiaro che farebbe piacere a tutti il ritorno dell’orogolio, capisco la tradizione e le volontà dei parrocchiani, tuttavia è altrettanto vero che al momento ci sono anche altre priorità, mi riferisco all’aiuto e al sostegno alle numerose persone bisognose e in difficoltà del nostro territorio” conclude.