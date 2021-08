Chi siamo (e come conoscerci dal vivo) - IVG.it

Cari lettori, eccoci come ogni martedì pronti a raccontarvi della nostra Liguria! Presi dall’entusiasmo della settimana scorsa abbiamo scordato un piccolo particolare, presentarci! Siamo Valentina e Luca e abbiamo deciso di scrivere l’uno dell’altra per esaltare a vicenda le nostre particolarità (leggasi prenderci in giro per iscritto).

Luca (il camallo)

Gestore del residence Colibrì a Loano

Fotografo per passione

Infaticabile smanettone sui social

Papà di una splendida bimba di nome Carolina

La nostra carriera di camminatori insieme inizia nel 2020 e lui rivela fin da subito, oltre alle caratteristiche di cui sopra, anche una prestanza fisica notevole nel trasporto degli zaini (si, anche il mio). Da qui il termine “camallo” che in dialetto ligure è affibbiato agli scaricatori portuali genovesi.

Ribattezzato anni or sono come “lo zio”, stupisce come si fidi sempre ciecamente di dove lo sto conducendo, anche quando a scegliere il percorso e a studiarlo è stato lui.

La sua scarsa velocità nei percorsi in salita è garanzia, soprattutto per i meno avvezzi alle camminate, che chiunque con un poco di volontà, può portare a termine i percorsi ivi descritti.

C’è però da sottolineare che nei tratti in discesa supera largamente le aspettative dimostrando una rapidità, al netto di qualche scivolata, invidiabile.

Il suo abbigliamento tecnico tattico, dove per tattico intendo il colore fosforescente di ogni indumento, lo rendono facilmente rintracciabile in qualsiasi momento della camminata.

Riesce a parlare al telefono percorrendo discese dal fondo sdrucciolevole, trovare percorsi improbabili attraverso il web e scattare foto meravigliose a paesaggi e panorami ma è incapace di smagrirmi nelle foto che ci ritraggono.

Non troverete ritratto in cui non porti occhialoni alla “chiPs” percui Frank Poncharello sono convinta lo scritturerebbe nel cast.

Durante le nostre escursioni è sempre pronto a farmi ridere con l’unica eccezione delle freddure, purtroppo gli piacciono.

E’ lui ad aver avuto l’idea di raccogliere queste camminate curando quasi totalmente tutto il progetto.

Di lui ho sempre apprezzato la sua prodigalità nell’aiutare gli amici, me inclusa ovviamente.

Se c’è il rischio di cadere vi tenderà sempre la mano.

Prima di partire porterà una bottiglietta d’acqua in più e anche un pezzo di focaccia, per voi.

Ci prendiamo in giro dalle superiori ma sono sicura che troverò sempre in lui un amico fidato.

Sono felice di conoscerlo e di poterlo presentare perchè gli voglio bene.

Valentina

Valentina (la Vale)

Gestore dell’agriturismo A Carubba Du Bungiurnu

Spirito libero, anima grande

Adora e segue la cucina macrobiotica

Ha la passione per la tarologia evolutiva

La prima volta che chiamai La Vale per chiederle di fare una camminata insieme, penso mi abbia buttato giù il telefono credendo stessi scherzando.

Io e lei abbiamo quel rapporto dove possiamo dirci di tutto e la regola principale è mai offendersi.

Quella volta, ricordo bene, io ero tutto preparato, zaino, acqua, calzettoni, occhiali da sole e percorso salvato sul telefono. Lei, invece, me la ritrovo davanti con sandali senza calze, nessuno zaino, nessuna idea di dove stessimo andando…ma con un sorriso così!

Perché lei è cosi!

La soprannominai subito San Francesco, e come lui, lei sorride alla vita e ha sempre qualcosa da raccontare.

Insomma, non sta mai zitta, manco quando ci sono salite dove vorrei morire. E si lamenta se non le rispondi, eh.. mica gliene frega se non sai se arrivi a fine giornata.

Poi si ricorda che ad avere l’acqua nel suo zaino, sono io. E la storia cambia.

Un’avventuriera nata. Le scorciatoie non le piacciono mica, bisogna sempre fare il giro più lungo, e sempre più in alto. A lei non importa che giro faremo, cosa vedremo, quanto ci staremo. A lei importa scoprire sempre qualcosa da poter poi raccontare a qualcuno.

Ora, con questa guida, quel qualcuno siete voi! Perché il bello di condividere con un’amica come lei le gioie che il nostro entroterra ci mette a disposizione, è di viverle in prima persona.

I legami, le amicizie, nel bosco, tendono a rafforzare i rapporti. Mettendoti alla prova costantemente, regalandoti numerose opportunità.

Con La Vale viaggi a cuore aperto, con l’anima leggera che sa sempre di primavera. È uno status proprio a sé quello di poter godere della sua compagnia.

Elargisce consigli, citazioni, curiosità…anche se non glieli chiede nessuno eh…mica è avara lei.

E credo fortemente che ogni cosa che faremo, oggi, domani, darà sempre la voglia di progettarne una nuova.

Una persona davvero preziosa, da avere accanto, per poterci contare per tutta la vita.

Luca

Volete conoscerci dal vivo? Venerdì 27 agosto è in programma la nostra prima escursione (aperta a tutti, bassa difficoltà) alla scoperta del borgo di Verezzi accompagnati dall’artista Pamela Guglielmetti, voce e tamburo sciamanico.

La “trekkinata” comprende l’esperienza sonora e la merenda al sacco con due delle De.Co. di Borgio Verezzi (la cipolla di Verezzi per la focaccia dell’agriturismo A Carubba du Bungiurnu e la torta di zucca del f.lli Bracco, storico alimentari di Borgio V.)

Iscrizioni aperte al numero 338 5343664. Vi aspettiamo!

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.