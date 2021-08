Ceriale, polemiche per le luminarie nel bastione. Bracali: "È orripilante" - IVG.it

Ceriale. Da circa una settimana il caratteristico bastione di Ceriale è illuminato di notte con luminarie dal forte colore blu. Sui social è scoppiata la polemica e i commenti di turisti e residenti.

“E’ orripilante”, commenta il noto scrittore di racconti noir Pupi Bracali, che con questa frase riassume il pensiero degli altri che commentano la novità.

Ma il comune, a quanto pare, non ha responsabilità. Come spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e viabilità Luigi Giordano: “Il comune non c’entra niente, non è opera nostra, il bastione che è sotto la tutela della Soprintendenza è proprietà privata. Già prima che scoppiasse la polemica sui social ci siamo attivati presso il privato, un’ agenzia immobiliare e anche ieri l’ho chiamato ben due volte per chiedere l’immediata rimozione delle luminarie. Se non provvederanno immediatamente non solo faremo una segnalazione alla soprintendenza, ma firmeremo anche un’ordinanza per ordinare la rimozione”.

“A voce già alcuni giorni fa io ho chiesto ai privati di togliere le luminarie. Ci tengo quindi a precisare che il comune non ha nessuna responsabilità in questa vicenda e che ancor prima che la notizia uscisse su facebook li abbiamo contattati, perchè onestamente anche noi non piacciono”, conclude Giordano.