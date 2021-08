Carcare, via ai controlli della polizia locale su green pass e mascherine: nessuna sanzione - IVG.it

Carcare. Sono scattati anche a Carcare i controlli della polizia locale per il corretto uso della mascherina e per verificare la regolarità del green pass dei clienti seduti all’interno di bar e ristoranti. ​ Ma il servizio di ieri e di oggi, non ha riscontrato alcune irregolarità.

“Ho potuto constatare personalmente e con soddisfazione, nel corso dei controlli, il rispetto delle regole anti-Covid, sia da parte dei clienti che da parte dei titolari delle attività produttive sul territorio carcarese, che ringrazio per la disponibilità e l’attiva collaborazione”, commenta il comandante Luca Pignone.

Ma cosa si rischi in caso di mancato rispetto delle norme? A ricordarlo lo stesso comandante: “Chi viene trovato senza green pass, dove è obbligatorio, rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per chi falsifica i dati (ad esempio la data di effettuazione del tampone, oppure quella del certificato di guarigione) può scattare la denuncia. Il gestore del locale che non controlla il possesso del green pass rischia la multa da 400 a 1.000 euro e in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.