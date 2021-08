Carcare, a San Giovanni del monte la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2020 - IVG.it

Carcare. Cerimonia di benvenuto ai “nuovi” carcaresi nati nel 2020. L’Amministrazione comunale aderisce alla giornata nazionale della gentilezza dedicata ai nuovi nati dell’anno precedente, fissata per il 21 marzo ma, a causa della pandemia, slittata a domenica 29 agosto. Una data che per Carcare ha un significato affettivo e religioso: ricorre infatti il martirio di San Giovanni, patrono del paese, e come da tradizione viene celebrato nella chiesetta posta sulla suggestiva collina a monte dell’attuale centro urbano, proprio dove secoli fa fu edificato il primo edificio di culto.

Come spiega in veste di ambasciatrice della Gentilezza l’assessore Enrica Bertone, “è un’iniziativa che sposiamo volentieri, proprio per incontrare e salutare, ogni anno, le famiglie interessate dal lieto evento, e per dare il benvenuto si bimbi che iniziano il loro percorso nella nostra comunità. Se l’emergenza sanitaria lo permetterà, in futuro la cerimonia si terrà a marzo, mentre per la prima edizione carcarese si è scelto il 29 agosto alle ore 17, a San Giovanni del Monte, nello spazio aperto adiacente all’antica chiesa”.

Proprio quel giorno, durante le Messe, avviene la benedizione dei bambini con la distribuzione dei cosiddetti “abitìni” di San Giovanni, che in tempi molto lontani venivano preparati per i figli delle famiglie povere che non avevano la possibilità di vestire i piccoli in occasione del loro battesimo. Sacramento che, sempre in passato, veniva celebrato solo nelle chiese dedicate a San Giovanni.

“Quello di domenica sarà un appuntamento laico, ma l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Parrocchia, si avvale della splendida location e della possibilità, per chi fosse interessato, di partecipare anche alle celebrazioni religiose”, conclude l’assessore Bertone.