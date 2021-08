Caos autostrade: coda di 9 km tra Varazze e Savona, altri 4 tra Savona e Albisola - IVG.it

Liguria. Un’altra giornata difficile sulla rete autostradale ligure per code, rallentamenti e traffico congestionato per i cantieri presenti in diverse tratte viarie.

Al momento la situazione più critica è tra Varazze e Savona, in direzione Ventimiglia, dove si segnalano 9 km di coda per le attività di manutenzione di Autostrade per l’Italia. Altra lunga coda è quella tra Savona e Albisola, in direzione Genova, dove sono presenti 4 km di coda.

Viabilità a rilento tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Coda di 2 km, invece, tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per un incidente.

Per la giornata di domani, venerdì 27 agosto, si prevede ancora traffico intenso per la ripartenza dei vari cantieri avvenuta questa settimana: sui tratti di A10 dalle 7.00 alle 13.00 in entrambe le direzioni, verso Genova e verso Savona, così come in direzione Ventimiglia anche nel pomeriggio dalle 13 alle 16.00.

Non mancheranno disagi e forti rallentamenti su A26, A7 e A12, soprattutto nelle ore della mattinata.