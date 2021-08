Cantieri e traffico, altro pomeriggio di code sulla A10 - IVG.it

Liguria. Dopo una notte in coda per chi viaggiava sulla Aurelia del ponente genovese, e una mattinata di traffico intenso sulla rete autostradale della Liguria anche il pomeriggio sta facendo registrare code e rallentamenti, in gran parte procurati dai cantieri Aspi nelle gallerie e ai relativi restringimenti di corsia e scambi di carreggiata.

Code sia sulla A12 Genova-Livorno sia sulla A10 Genova-Ventimiglia.

Risolto l’incidente avvenuto alle 14.30 tra Nervi e Recco (tamponamento senza feriti tra un mezzo pesante e una bisarca) restano code di tre chilometri tra Recco e Chiavari in direzione di Livorno, a causa dei cantieri, e poi di due chilometri tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova.

Ci sono code anche sulla A10: sono quattro i km tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori in direzione Genova. Il tratto tra Spotorno e Albisola è quello più critico sul fronte dei disagi: questa mattina serpentone di quasi 8 km in direzione del capoluogo ligure.

Traffico rallentato anche sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla.