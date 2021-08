Cantiere in A10, sabato alle 6 stop ai lavori tra Genova Aeroporto e Pra' - IVG.it

Genova. La tratta della A10 interessata dal maxi cantiere per i lavori nelle gallerie tra Genova Pra’ e Aeroporto tornerà interamente percorribile nei due sensi da sabato mattina. E’ la buona notizia che arriva al termine della riunione tra Aspi, Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria e Comune di Genova.

Come si vociferava da alcuni giorni infatti Aspi ha assicurato di poter terminare i lavori entro la notte di venerdì riaprendo quindi la tratta alla mattina del sabato.

Una notizia molto attesa in Liguria in vista di un week end che si preannunciava già da bollino rosso per il rientro dalle vacanze.

