Calciomercato, tra conferme e nuovi arrivi proseguono gli annunci in casa Finale e Baia Alassio - IVG.it

Finale/Alassio. Qualcuno potrebbe confondere le cittadine poste in quest’ordine con il tragitto di un treno regionale qualsiasi partito da Savona e diretto verso Ventimiglia. In realtà però sono le dinamiche di calciomercato ad obbligare l’accostamento di queste due realtà rivierasche, società storiche volonterose di recitare un ruolo da assolute protagoniste.

È così che, a rubare la scena alle prime amichevoli stagionali, sono stati ancora una volta gli annunci dei club pronti a breve a fare il proprio esordio ufficiale in vista della nuova stagione. Dopo l’ufficializzazione del ripescaggio ci ha quindi pensato la Baia Alassio a rendersi protagonista, questo con l’annuncio della permanenza nella rosa di mister Ghigliazza di Gianluigi Cornelli e Andrea Di Mari, entrambi classe 2002 e di Jacopo Odasso, classe 1996.

Dall’Imperia poi ecco l’attaccante Tommaso Moscatelli, mentre dal Vado semaforo verde per l’approdo in giallonero del centrocampista Matteo Vignola e dell’esterno Luca Savona, giovanissimi rispettivamente classe 2002 e 2000. Infine, grazie agli ottimi rapporti con il Pietra Ligure, la Baia Alassio potrà contare anche sulle prestazioni sportive di Fabio D’Aprile, Andrea Rimassa e Armando Shani.

Terminate le novità in casa giallonera ecco quelle comunicate dal Finale, formazione davvero scatenata successivamente alla programmazione portata a termine nel mese di luglio. Per i giallorossi sono infatti stati comunicati una conferma ed un ritorno: Gabriele Buttu resterà alla corte di papà Pietro, questo mentre invece l’estremo difensore Niki Stravos (già al Finale in occasione della stagione 2018/2019) ricoprirà il ruolo di secondo maturando alle spalle di un top come Carlo Porta.

Rinforzi a centrocampo ed in porta dunque per il Finale, società che ha inoltre scelto di mettersi alla prova disputando un’interessante amichevole contro la formazione Juniores. Durante il match ha espresso la propria soddisfazione per le operazioni portate a termine proprio il direttore sportivo Viviano Rolando, da sempre uomo del mercato giallorosso orgoglioso per i colpi messi a segno fin qui.