Calciomercato: le ultime novità di Albenga, Finale, Vadese e Rocchettese - IVG.it

Prosegue spedito, come l’anno scorso, il calciomercato dei dilettanti. Nella speranza che tutti i movimenti servano per disputare una stagione intera.

In Eccellenza, giornata ricca di news in territorio ingauno. L’Albenga ha perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Mariano Rudi, difensore classe 1990. Nella sua carriera ha vestito nei professionisti le maglie di Pro Patria, Lecco e Savona. Tra i dilettanti Sestri Levante, Massese, Novese e Genova calcio. Due stagioni anche in terza serie spagnola. Ufficializzato anche un tris di giovani: Pietro Capello, difensore classe 2001, Fabio Gibilaro, difensore classe 2002, Diego Dagnino, centrocampista classe 2000.

Il Finale prosegue con la politica della valorizzazione dei prodotti del settore giovanile annunciando che il calciatore Francesco Bruni, classe 2004, sarà ancora all’interno dell’organico della prima squadra nella stagione sportiva 2021/2022. “Bruni, ormai da tanti anni in giallorossoblù, è un ragazzo pieno di entusiasmo e voglia di lavorare. Queste due caratteristiche, anche guardando le squadre allenate da mister Buttu, sono sempre state fondamentali per avviare, o continuare, percorsi di crescita al fine di formare i giovani calciatori”, si legge nella nota della società.

Passando alla Prima Categoria, la Vadese inserisce nel gruppo dei portieri Edoardo Tregambe. L’ex di estremo difensore di Vado, Spotornese, Celle, Carcarese e Quiliano, Tregambe completa il trittico di portieri a disposizione di mister Saltarelli insieme a Jacopo Provato e Stefano Ceraolo.

Chiudendo con la Seconda Categoria, la Rocchettese ha comunicato di essersi aggiudicata le prestazioni di Carmine Palma, difensore classe 2002. Arriva a titolo definitivo dopo aver militato tra le giovanili della Carcarese.