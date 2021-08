Calciomercato, in riviera proseguono i fuochi d’artificio con una notevole serie di annunci - IVG.it

Savona. “Sotto il cielo di un’estate italiana”: è stata ed è tuttora questa la colonna sonora dell’estate 2021 azzurra, una stagione ricca di clamorosi successi a livello nazionale ma non solo. La nostra provincia infatti, dopo una serie di scottanti delusioni, ha iniziato ad inanellare un’impressionante striscia di note positive, un momento finalmente magico da vivere e raccontare.

Tra una medaglia olimpica e la vittoria dell’Europeo non smette di rendersi protagonista però nemmeno il calciomercato, una sessione apparentemente povera che in realtà, nelle categorie professionistiche, non sta regalando grandi squilli. In controtendenza va però il mondo del calcio dilettantistico locale, un movimento riuscito a mettere a segno diversi colpi di assoluto rilievo.

È così che proprio nel pomeriggio di ieri, martedì 3 agosto, Letimbro, Millesimo e Andora hanno ufficializzato alcune importanti operazioni. I gialloblù di mister Oliva per esempio hanno raggiunto un importante accordo con Giacomo Calcagno, portiere di assoluta affidabilità il quale in carriera annovera nel proprio palmarès un campionato di Seconda Categoria vinto con la casacca del Sassello. Alla soglia dei 38 anni dunque, successivamente all’esperienza con la Priamar, ecco una nuova avventura per l’estremo difensore, giocatore appunto con un incredibile bagaglio di esperienza che tenterà di trasmettere al compagno Patrizio Pelosin.

Sempre in casa Letimbro è arrivata anche la notizia del rinnovo del prestito di Geordie Murialdo, centrocampista classe 2000 già presente in rosa lo scorso anno. Dopo una breve parentesi a Celle rientrerà inoltre in gialloblù Mattia Carvisiglia. Per l’attacco invece ecco un altro innesto giovane: è stato infatti definito l’arrivo sempre dalla Veloce di Andrea Lamberti, calciatore classe 2000. In attesa di un difensore centrale per sopperire alla mancanza di Gilardoni sta dunque prendendo forma la rosa a disposizione di mister Oliva, allenatore pronto ad affrontare la prossima stagione con la sua Letimbro di scena in un girone inedito.

È stato poi annunciato un altro giro di riconferme in casa Millesimo. Dopo quelle della scorsa settimana, è infatti stata comunicata la permanenza in maglia giallorossa di un altro tris di giocatori. Mister Bruno Peirone potrà dunque ancora contare su un trio di attaccanti a cui servono davvero poche presentazioni: a proseguire la propria esperienza “in valle” saranno Gentian Torra (classe ‘92), Davide Salvatico (classe ‘91) e Gabriele Armellino (classe ‘99). Oltre a questi tre nomi nei giorni precedenti era anche stato annunciato l’ingaggio di Davide de Madre, centrocampista classe ‘98 di ritorno dopo un anno passato in prestito al Plodio.

In seguito risulta impossibile dimenticare lo scatenato Ceriale, questo con i biancazzurri alle prese appunto con svariate riconferme e alcuni nuovi arrivi. Si sta quindi delineando per mister Biolzi una rosa che oltre ad essere giovanissima può vantare anche molti elementi autoctoni, un vero e proprio piacere per il tecnico.

Alla corte dell’allenatore ecco dunque il ritorno di Mattia Farinazzo e Alessandro Buonocore, giocatori rispettivamente classe 2000 e 2001 i quali hanno scelto di tornare “alla base” per portare l’esperienza maturata con Pietra Ligure, Finale ed Albenga nel campionato di Eccellenza. Un altro “ritorno a casa” è stato poi quello di Alessandro Messina, attaccante classe 2003 anch’egli nuovamente al Ceriale dopo una breve parentesi in Eccellenza con la maglia del Finale.