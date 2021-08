Calciomercato, in riviera proseguono gli aggiustamenti con Finale e San Filippo Neri sugli scudi - IVG.it

Savona/Albenga/Finale/Andora. È questo l’accostamento di società e differenti categorie proposto negli ultimi giorni dal mondo del calciomercato, un pianeta spesso intricato e con regole a sè. Tra conferme e nuovi arrivi tutte le formazioni componenti la realtà dilettantistica locale stanno dunque continuando con la propria serie di annunci, una maniera per interagire con i loro supporter e per lanciare importanti segnali alle rivali più accreditate.

Dopo un silenzio durato circa l’intero mese di luglio ha per esempio scatenato la sua macchina mediatica il Finale di mister Pietro Buttu, club il quale ha comunicato la riconferma dei calciatori Alessio Murrizi, Domenico Tripodi e Tommaso Fazio nell’organico della propria Prima Squadra. Inoltre oggi ha rilasciato un’interessante intervista il confermatissimo Andrea Rocca, attaccante giallorosso che ha svelato quanta voglia ci sia di ripetere le gesta messe in mostra durante la scorsa annata.

Stessi colori ma categoria e nomi differenti invece per la San Filippo Neri, società che ha annunciato l’arrivo di un poker di giocatori formato da Davide Calabretti e Sergio Halaj, rispettivamente difensore e attaccante classe 2000 e 2002 ex Pietra Ligure; Angelo Pira, attaccante classe 2000 proveniente dall’Albenga 1928 e Mirko Santelia, esperto difensore classe 1991 in forza nell’ultima stagione al Borghetto.

Sempre in quel di Albenga ha saputo rendersi protagonista anche il Pontelungo. Il club del presidente Neri ha infatti confermato sul fronte offensivo i dribbling e la qualità di Andrea Guardone, mentre la new entry a disposizione di mister Zanardini arriva dal Ceriale e corrisponde al nome di Simone Paltrinieri, abile interprete classe 2002.

Infine ultimi ma non meno importanti ecco i colpi di Andora e Legino, due società appartenenti a campionati diversi ma accomunate dallo stesso obiettivo: la voglia di tentare di ben figurare con un attento occhio verso la zona promozione. È così che i biancoblù hanno annunciato l’ingaggio di Davide Setti, esterno offensivo ed ex giocatore tra l’altro proprio del sopraccitato Pontelungo. Corrisponde al nome di Manuel Galiano invece il rinforzo regalato a mister Fabio Tobia dal club del presidente Piero Carella, un acquisto degno di nota utile per rinforzare ulteriormente il parco attaccanti verdeblù.

Gli esordi nelle rispettive Coppa Italia si avvicinano, ma le rivierasche non hanno alcuna intenzione di fermarsi: appuntamento al prossimo punto mercato per le prossime novità.