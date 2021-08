Calcio locale, continua l’onda di mercato con gli annunci diramati dalle rivierasche - IVG.it

Savona e dintorni. L’inizio dei nuovi campionati è ormai alle porte, le giornate dedicate alle presentazioni definitive delle rose si avvicinano e, di conseguenza, le notizie di mercato si moltiplicano.

È un fenomeno sempre più frequente quello appena raccontato, un effetto domino che sta coinvolgendo le squadre militanti in tutti i livelli del calcio locale e regionale. È così che in serata i giallorossi del Finale hanno proseguito la propria serie di annunci svelando il fatto che la squadra Juniores in occasione della stagione 2021/2022 sarà guidata dalla coppia Sgambato-Spadoni.

La volontà di lavorare facendo crescere i giovani a propria disposizione e i presupposti per un’annata di alto livello, questo il biglietto da visita dei due nuovi tecnici pronti a cimentarsi in questa nuova sfida.

Ad animare Cisano sul Neva ci ha invece pensato il colpo Luigi Ferrara, attaccante classe ‘98 arrivato alla corte di Sportelli in prestito dal Pontelungo. Continua dunque la fase di costruzione della società biancazzurra, accompagnata a braccetto da un’altra realtà vogliosa di tornare protagonista: la Loanesi San Francesco.