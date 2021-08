Cairo Montenotte, il Comune mette in vendita Cascina Valmeschia a Bragno e 7 box auto - IVG.it

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo ha pubblicato oggi sull’Albo un bando di gara per vendere la “Cascina Valmeschia”, nella frazione di Bragno, e 7 autorimesse annessi.

L’offerta è libera, e l’amministrazione “si riserva di valutare la congruità dell’offerta entro 15 giorni dalla data di apertura delle buste”.

La cascina ha una superficie di circa 147 mq, si sviluppa su due piani ed è composta da tre camere, bagno, tre cantine e corte esclusiva. Le sette autorimesse, la cui superficie varia tra i 13 e i 16 mq, si trovano accanto alla Cascina. Il valore dell’immobile è di 65.950 euro, al netto degli oneri fiscali.

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo o spedito a mezzo raccomandata A.R.; la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 21 settembre alle ore 12.

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente. E’ ammessa l’offerta congiunta da parte di più soggetti, che sono comunque obbligati in solido nei confronti dell’amministrazione. L’offerta migliore sarà quella contenente l’aumento percentuale più elevato o (solo nel caso di mancanza di offerte in aumento) il ribasso percentuale meno elevato rispetto all’importo a base d’asta di 65.950 euro.