Cairese, Mattia Grandoni si presenta: "Sensazioni positive, amo giocare il pallone" - IVG.it

Il centrocampo della Cairese è stato rinforzato con l’inserimento di Mattia Grandoni. Nato nel 1999, Grandoni ha giocato in Serie D con l’Imperia prima di approdare in gialloblù. In precedenza, esperienze con Albenga, Savona, Pisa e Viareggio.

“Sono un giocatore tecnico, mi piacere giocare a calcio, muovere la palla. Non faccio della corsa la mia arma migliore. Amo toccare tanti palloni”, afferma parlando delle proprie caratteristiche.

“Sensazioni positive fin dall’ inizio – prosegue – ma avevo già sentito parlare bene di questo ambiente. Sto davvero bene anche se è poco che sono qua. Ho trovato un gruppo fantastico con il quale mi sono integrato fin dall’inizio. Sono contento della scelta che ho fatto”.