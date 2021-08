Cairese, Mario Beretta e Filippo Galli tra i relatori del Laboratorio Tecnico: il programma completo - IVG.it

Per essere bravi insegnanti è fondamentale non smettere mai di essere bravi studenti. Perché, in un mondo in continua evoluzione, è sempre importante rimanere aggiornati e stare al passo con i tempi. Una regola che si applica alla perfezione anche al mondo del calcio. Per venire incontro alle esigenze di formazione e arricchimento degli allenatori, la A.S.D. Cairese ha organizzato anche per la prossima stagione il Laboratorio tecnico. Si tratta di una serie di incontri coordinata dal responsabile tecnico del settore giovanile gialloblù Sergio Soldano, nel corso dei quali tecnici di assoluto rilievo mettono a disposizione dei partecipanti il loro bagaglio di conoscenze e di competenze.

Saranno otto gli appuntamenti, nel corso dei quali verranno affrontati i vari aspetti del mondo del calcio. Ecco i relatori del Laboratorio Tecnico stagione 21/22 e alcune delle loro esperienze e qualifiche:

Andrea Sassarini (collaboratore tecnico della Primavera della Spal, ex viceallenatore della Primavera del Pescara, autore del libro “Joga e Yoga”). Filippo Galli (giocatore del Milan di Arrigo Sacchi, responsabile dell’area metodologica del Parma Calcio) Sergio Zanetti (fratello del campione Javier Zanetti, allenatore professionista con trascorsi nell’Inter, nel Chievo e nel Livorno) Mario Beretta (allenatore del Siena in Serie A e responsabile del settore giovanile di Milan e Cagliari= Luca Bignami (allenatore Uefa b, diplomato isef, coordinatore tecnico della rivista Il nuovo calcio) Filippo Salvioni (laureato in scienze motorie, allenatore Uefa B federazione spagnola, collaboratore tecnico e preparatore fisico Suning under 19) Massimiliano Barisoni (allenatore del progetto Inter Academy, con esperienze in Cina, Grecia, Slovacchia, Croazia, Libano e Repubblica Ceca, docente di calcio presso la Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Pavia) Emanuele Tedoldi (ex Pro Sesto e Olginatese)

Il relatore dell’evento del mese di settembre sarà Andrea Sassarini, mentre a ottobre sarà il turno di Sergio Zanetti. A breve, la società comunicherà date e orari.