Cairese e Carcarese incroceranno i tacchetti nel memorial "Franco Bagnasco" - IVG.it

Domani sera andrà in scena il memorial “Franco Bagnasco”. Le società Cairese e Carcarese ricorderanno la figura di Franco Bagnasco, bandiera della Carcarese e allenatore delle giovanili e della prima squadra gialloblù.

Appuntamento alle ore 20 presso lo stadio “Cesare Brin”. Per accedere all’impianto, dai 12 anni compresi in su sarà necessario presentare il green pass, in formato digitale o cartaceo. In alternativa, bisognerà essere muniti di un documento che attesti un tampone negativo. Sarà operativo il punto ristoro, con possibilità di mangiare presso l’impianto sportivo.

La Cairese si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto 3 a 1 contro la Veloce e dopo aver pareggiato 1 a 1 contro Bragno e Acqui. La Carcarese è stata impegnata nel memorial “Camera”, in occasione del quale ha perso 1 a 0 contro il Savona e ha vinto con il medesimo punteggio contro l’Altarese.