Cairese contro Acqui, derby diocesano per San Lorenzo - IVG.it

Domani alle ore 17 andrà in scena il match amichevole tra la Cairese e l’Acqui, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza piemontese.

Per accedere al “Cesare Brin”, i maggiorenni dovranno essere in possesso del green pass (formato cartaceo o digitale), da mostrare una volta giunti all’ingresso. Per quanto concerne i minorenni, se non muniti di green pass dovranno presentare un’autocertificazione firmata dai genitori.

Il costo del biglietto è di 5 euro. La società ha deciso di destinare parte dell’incasso alla diocesi per il rifacimento della chiesa di San Lorenzo, il cui tetto era andato in fiamme lo scorso anno.