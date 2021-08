Cairese-Carcarese: gli aggiornamenti live del Memorial "Franco Bagnasco" - IVG.it

Cairese e Carcarese scendono in campo per ricordare Franco Bagnasco.

Queste le scelte del tecnico gialloblù Diego Alessi: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Gaggero, 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Facello, 7 Grandoni, 8 Briano, 9 Piacentini, 10 Berretta, 11 Saviozzi. A disp: 12 Galese, 13 Moretti, 14 Prato, 15 Durante, 16 Tamburello, 17 Basso, 18 Pastorino, 19 Brignone, 20 Poggi.

Mister Loris Chiarlone ha optato per questo assetto: 1 Giribaldi, 2 Bonifacino, 3 Mombelloni, 4 Manfredi, 5 Spozio, 6 Croce, 7 Volga, 8 Alò, 9 Ferrotti, 10 Zizzini, 11 Dematteis. A disposizione: 12 Briano, 13 Concas, 14 Gavacciuto, 15 Manti, 16 Clemente, 17 Comparato, 18 Revelli, 19 Ndiaye, 20 Vero.

Aggiornamenti live

1′ Pubblico delle grandi occasioni al Brin. Da notare un nutrito gruppo di supporter giovani supporter della Carcarese sui gradoni opposti alla tribuna principale.

2′ Il primo tiro è della Cairese. Saviozzi calcia forte da fuori. Giribaldi c’è ma non trattiene. Alla fine l’azione si conclude con un nulla di fatto.

5′ Si fa vedere anche la Carcarese in avanti. Calcio d’angolo al quale fa seguito una mischia in area. Qualche protesta ma l’arbitro assegna il fallo per la Cairese.

12′ Saviozzi fa correre Piacentini, che combina con Facello. La conclusione però è debole e facile preda di Giribaldi.

13′ Palla messa in mezzo da Volga, Moraglio esce ma non impatta la sfera. Dal corner seguente, batti e ribatti con la difesa della Cairese che poi spazzi.

15′ La Cairese si dispone con il 3-4-1-2, linea difensiva che in fase di non possesso all’occorrenza passa a quattro. Da monitorare la prestazione del giovane Berretta, che agisce dietro il tandem Piacentini-Saviozzi.

16′ Partita nel complesso equilibrata. La Carcarese dimostra di essere aggressiva ed è tutt’altro che rintanata nella propria metà campo.