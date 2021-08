Cade durante escursione in montagna: deceduta escursionista ligure di 47 anni - IVG.it

Aosta. E’ stata trovata morta l’escursionista dispersa ieri in Valtournenche, in Valle d’Aosta, dopo un’escursione alla becca d’Aran. La donna non è mai rientrata e così un suo familiare, che non è più riuscito a contattarla, ha dato l’allarme. A darne notizia è il quotidiano online AostaSera.

Le ricerche sono partite ieri in tutta la zona. E’ stata ritrovata stamattina. A quanto si apprende, è caduta in un dirupo, riportando traumi fatali.

L’elicottero del Soccorso alpino valdostano ha effettuato sorvoli finché il calare del buio non lo ha impedito. Inoltre tecnici, militari del Sagf e vigili del fuoco hanno percorso l’area e la montagna fino alla cima (2.950 metri), controllando vari salti di roccia.

Negativo anche il sorvolo con un drone attrezzato con termocamera effettuato fino alla vetta della becca. Al momento nuvole a bassa quota non consentono il volo in zona e dunque proseguono le operazioni di terra.