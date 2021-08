Cairese letale all'esordio in Coppa Italia: "Puntiamo ai quartieri alti" - IVG.it

Esordio pimpante per i gialloblu che, dopo un primo tempo equilibrato, sono riusciti ad imporsi sul Finale mettendo a segno quattro reti nella seconda frazione.

Un gioco propositivo quello offerto dalla Cairese, guidata da una nuova proposta tra gli allenatori che, in quel di Cairo, gode di tanta stima.

Ovviamente si sta parlando di Diego Alessi, un giocatore che è stato sicuramente tra i più importanti degli ultimi tempi per il sodalizio gialloblu. Ora è lì in panchina, al lavoro per ottenere l’agognato patentino, con uno staff numeroso e qualificato al suo fianco.

Nel post gara, insieme a lui, ha parlato anche Michele Battistel, formando così un’intervista in coppia dove si sono toccati alcuni punti: sul presente e sul futuro.