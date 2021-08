Borgio Verezzi ricorda Brunella Marmetto: "Ha lasciato il segno in tante piccole e grandi opere per la nostra comunità" - IVG.it

Borgio Verezzi. Borgio ricorda l’ex vice sindaco Brunella Marmetto con un’opera in pietra di Verezzi realizzata dall’artista Mario Nebiolo. “Foglie di vite…tralci…le buone cose continuano a dare frutti… La vita continua e Brunella è sempre con noi”.

“In ogni parte del paese troviamo un suo segno, piccole attenzioni al territorio, opere utili alla comunità come i parcheggi e la nuova piazza” afferma il sindaco Renato Dacquino.

“Nei gesti di tante persone vediamo i suoi gesti… Cura del particolare, ricerca della bellezza con determinazione e capacità. Abbiamo appreso dal suo esempio… Avere ogni giorno comportamenti di valore e attivi per il bene del paese deve essere il nostro impegno” conclude Dacquino.

L’opera è stata collocata, infatti, all’interno del parco e dell’area giochi lungo viale Cristoforo Colombo.

Presente all’inaugurazione il figlio di Brunella, Massimiliano: “Sono passati tanti anni, mamma, da quando insieme a papà decideste che Borgio sarebbe diventata la vostra casa, il luogo ideale dove crescere vostro figlio. In questo territorio, che hai amato sin dal primo giorno, ti sei da subito integrata al meglio con la sua gente. In questo paese ci hai creduto, ci hai lavorato, ci hai vissuto… vissuto anche offrendoti alla cura e all’interesse del bene pubblico, con passione e con la la tua grande umanità, dote rara che ti ha contraddistinto in tutta la tua vita” ha detto nel suo discorso durante la cerimonia.

“Sei sempre stata vicino alla gente con empatia sempre pronta ad aiutare chi te lo chiedesse”.

“Mai come dopo la tua morte ho capito quanto affetto sincero così tante persone hanno nutrito e nutrono per te… E oggi me ne rendo conto anche grazie a questo omaggio che ti viene rivolto: un luogo in tua memoria!”.

“Sono fiero di essere tuo figlio”.

“Voglio ringraziare a nome di tutta la mia famiglia l’associazione commercianti per aver fortemente voluto porgerle questo dono, una magnolia bianca simbolo di amabilità”.

“Ringrazio oltremodo l’amministrazione comunale per aver concesso questa installazione, grazie davvero non si sarebbe potuto scegliere luogo migliore fatto di vita che continua e giovani sorrisi … Infine, e non ultimo, ringrazio Mario Nebiolo per la realizzazione dell’opera in pietra di Verezzi rappresentante l’albero della vita”.