Borgio Verezzi, l’avvicinamento alla nuova stagione si infiamma con quattro nuovi innesti - IVG.it

Borgio Verezzi. Dopo una lunga trattativa è successo: il Direttore Generale Fabrizio Turinetti è riuscito a convincere a vestire la casacca rossoblù quattro nuovi giocatori, ex Calizzano pronti a rimettersi in gioco dopo il lungo periodo di inattività a cui l’emergenza a pandemica ha dato vita.

Per il Borgio ecco dunque Stefano Brizzolato e Gabriele Roascio in difesa, atleti classe 1990 e 1999 e Razvan Stararu ed Ettore Rosetto per il centrocampo (rispettivamente classe ‘97 e ‘99).

La trattativa è stata portata a termine in quanto i quattro giocatori erano fortemente desiderati dai mister Fabio Cordiale e Alessio Ponte, questo per una stagione di buon livello con i rossoblù che non vedono l’ora di iniziare.

Ufficiali dunque i colpi di mercato, il Borgio Verezzi corre verso la nuova stagione.