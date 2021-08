Borgio Verezzi e White Rabbit United al lavoro in vista del campionato di Seconda Categoria - IVG.it

Man mano, tutte le squadre stanno iniziando ad allenarsi in vista dei prossimi campionati. Tanta è la voglia di riprendere dopo un stop di dieci mesi. Non si conosce ancora il format della Seconda Categoria – la tempistica “lunga” non è una novità – ma le squadre non stanno perdendo tempo.

Il Borgio Verezzi, dopo aver annunciato i quadri societari, ha ufficializzato attraverso i propri canali social lo staff tecnico che guiderà la prima squadra. Insieme al mister Fabio Cordiale ci saranno Andrea Carobbi, Luca Vallese, Alessio Ponte e Paolo Canepa.

La squadra sarà impegnata dal 26 al 28 agosto nel Memorial Zanardini, che si svolgerà all'”Annibale Riva” di Albenga. Di fronte, la San Filippo Neri, la San Francesco Loano e il Pontelungo.

Rimanendo nella medesima categoria, ha preso il via anche l’esperimento White Rabbit. La squadra di mister Bonomo ha iniziato gli allenamenti al Chittolina di Vado Ligure. La società non ha ancora voluto svelare i nomi per la prossima stagione, perché li annuncerà con un video nell’ambito del progetto volto a unire spettacolo e calcio.