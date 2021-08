Borghetto, rendere edificabili due aree comunali. Canepa: "Un modo per trovare risorse" - IVG.it

Borghetto. “Massimo rispetto per la minoranza e per il suo ruolo, ma alcune polemiche sono accettabili fino a un certo punto perché mi sembrano strumentali ad altro rispetto a quello che dovrebbe sempre e comunque accomunare minoranza e maggioranza, ovvero il bene comune e la pubblica utilità”.

Così il sindaco Giancarlo Canepa risponde alla polemica lanciata dai consiglieri comunali dei gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”, riguardo all’approvazione di due varianti al Piano Regolatore finalizzate a rendere edificabili a scopo residenziale con un indice molto alto (1,5 mc/mq) due terreni di proprietà comunale: uno in via De Amicis e l’altro in via Michelangelo.

“Nel 2019 abbiamo venduto la farmacia comunale introitando circa 1.900.000 euro che tutt’oggi, visti i ricorsi presentati avverso il bando di vendita dall’ex direttrice dott.ssa Ricci, sono bloccati e non utilizzabili – spiega il primo cittadino – Recentemente è stato presentato un altro ricorso al Consiglio di Stato e la previsione è che non si pronunci prima di un anno e mezzo. Quindi, almeno fino al 2023, queste somme non potranno essere utilizzate per il loro legittimo scopo che sono il miglioramento dei servizi per i cittadini”.

“Le strade hanno bisogno di essere asfaltate, la pubblica illuminazione ammodernata, i marciapiedi sistemati e altro ancora – prosegue Canepa – La minoranza come pensa possano essere finanziati questi irrimandabili interventi? Non mi pare abbiano fornito un’alternativa alla nostra proposta che prevede la possibile alienazione con volumetria di due aree attualmente in stato di degrado, di cui una già occupata da box sotterranei mai ultimati”.

“Non siamo immobiliaristi, ma responsabilmente dobbiamo prevedere possibili entrate per avere le risorse necessarie ad eseguire interventi ed opere necessarie per il paese. Il resto sono chiacchiere da salotto fatte da chi non vive la quotidianità del paese e le sue problematiche”, conclude.