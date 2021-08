Borghetto, Canepa a Maritano: "Ennesimo tentativo di screditare il nostro operato e sua ennesima brutta figura" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa alle affermazioni del capogruppo di minoranza “In Cammino” Giancarlo Maritano rispetto alla situazione urbanistica della città.

“Evidentemente l’aria da campagna elettorale che si respira nella vicina Loano ha contagiato, con un anno di anticipo, anche Borghetto e in particolare il consigliere Maritano – afferma Canepa – Non si spiega diversamente questa recente e incessante rincorsa alla visibilità mediatica dopo quattro anni trascorsi in letargo. Maritano ormai gioca in solitaria rispetto agli altri membri della minoranza, non credo sia un caso anche se non è chiaro se sia stato lui a prendere le distanze oppure gli altri a defilarsi”.

“Tanto per cambiare anche questa volta strumentalizza in modo distorto e a suon di slogan nazional popolari del tipo ‘basta colate di cemento’ o ‘si alla rigenerazione urbana’, azioni responsabili di questa amministrazione su cui hanno lavorato con serietà e competenza gli uffici e l’assessore D’Ascenzo e poi condivise da tutta la maggioranza”.

Secondo Canepa “la realtà delle cose è molto diversa di come Maritano ha voluto rappresentarla. L’unico suo pensiero che condivido, senza nulla togliere agli attuali membri della giunta, è la nostalgia per l’assessore Moreno, un caro amico e persona competente che ha fatto un gran lavoro e ha tracciato la via per risanare i conti disastrati del Comune che abbiamo trovato al nostro arrivo”.

“Peccato che non abbia mai avuto la delega all’urbanistica, questo la dice lunga sulla superficialità e la scarsa conoscenza delle cose di Maritano che nel tentativo di screditare il nostro operato colleziona l’ennesima brutta figura”, conclude Canepa.