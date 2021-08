Borghetto, attivato l'impianto semaforico su Capo Santo Spirito - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. È stato attivato oggi l’impianto semaforico situato sulla via Aurelia su Capo Santo Spirito. L’impianto a chiamata consente di attraversare le “zebre” che conducono alla nuova piazza pubblica davanti al Castello Borelli e al grande parco urbano, anch’esso pubblico.

L’impianto semaforico è stato attivato in via “sperimentale” e durante questo periodo verranno effettuate le opportune calibrazioni rispetto alle tempistiche di attraversamento.

Il semaforo si attiva solo a chiamata. Attualmente, dopo aver premuto il pulsante, parte un conto alla rovescia di 25 secondi che preavvisa i pedoni. Allo scadere scatta il verde pedonale che dura per 8 secondi più 4 di “arancione”. Dopodiché il traffico veicolare può ripartire e per un tempo prefissato (in via di definizione) il pulsante di prenotazione pedonale viene inibito.

La zona è stata dotata di pubblica illuminazione e di adeguata segnaletica. A settembre il manto stradale interessato dalle lavorazioni verrà rifatto.

A maggior tutela è stata installata una telecamera di contesto per controllare la zona.