Borghetto, aperte le iscrizioni al nido d'infanzia - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Terminata la serie di iniziative estive rivolte alle famiglie, tra cui le attività per i più piccini, al nido d’infanzia comunale “Fratelli Rosselli-Seconda Stella a destra”, ci si concentra sul nuovo anno scolastico.

Dopo la gradita e partecipata iniziativa degli “Open day”, che hanno accolto ed intrattenuto diverse famiglie con attività manipolative, giochi euristici ed esperimenti con materiali naturali, si riaprono le iscrizioni per accogliere bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi.

Il nido d’infanzia comunale di Borghetto, accreditato dalla Regione Liguria, si è dotato negli ultimi mesi di nuovi arredi, giochi ed allestimenti. E’ stata attrezzata una nuova zona per le attività ludico motorie e l’ampio giardino è stato rinnovato con gazebo, scivoli e casette. E’ sempre presente la cucina interna per la preparazione in loco dei pasti, secondo il menù predisposto da nutrizionisti ed approvato dal competente servizio Asl.

L’equipe, coordinata dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, attende con entusiasmo l’inizio del nuovo anno scolastico, per proporre il programma di attività che verrà elaborato seguendo i tempi e i bisogni dei bambini e delle bambine.

“I bambini che frequentano nidi di qualità – spiega il pedagogista Daniele Novara in un articolo su Uppa (un pediatra per amico) – hanno maggiori possibilità di affermarsi nella vita sia dal punto di vista degli apprendimenti culturali, quindi scolastici, sia dal punto di vista del successo individuale”.

“Come amministrazione riteniamo che il Nido comunale costituisca un servizio di primaria importanza per la nostra comunità e perciò continuiamo ad investire per migliorarlo ed offrire ai bambini e alle bambine ambienti dotati di standard di qualità, mantenendo tariffe molto contenute che possono essere anche completamente coperte dai contributi erogati dall’Inps per la frequenza dei nidi. Auguro a tutti i nostri piccoli e all’equipe del nido buon anno scolastico”, conclude il sindaco Giancarlo Canepa.

Per informazioni e richieste appuntamento per colloqui è possibile rivolgersi alla sede di via Milano a Borghetto Santo Spirito o al numero 0182 972005.