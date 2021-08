Borghetto, al via i lavori di adeguamento anticendio delle scuole di via Milano - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Presso il plesso scolastico di via Milano a Borghetto Santo Spirito sono iniziati i lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Il piano di interventi prevede opere di compartimentazione e la realizzazione di un impianto Naspo per un totale di 70 mila euro.

Inoltre la giunta del sindaco Giancarlo Canepa ha approvato un ulteriore progetto esecutivo per il completamento degli interventi necessari ad ottenere il certificato prevenzione incendi. Allo scopo ha stanziato altri 100 mila euro grazie ai quali inizieranno anche i primi interventi di adeguamento energetico della caserma dei carabinieri.

“Con questi ultimi interventi, salgono a circa 450 mila euro gli stanziamenti di questa amministrazione per il plesso di via Milano, uno sforzo importante ma necessario, incredibile che il plesso comunale destinato ad ospitare i più piccoli (nido e scuola dell’infanzia) fosse stato lasciato andare in queste condizioni da chi ci ha preceduto”, spiega il primo cittadino.

In precedenza era stato rifatto l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento, realizzata la scala antincendio e sostituita la pavimentazione e parte degli arredi del nido oltre che eseguiti interventi di sistemazione del soffitto dell’atrio di ingresso. Nel breve verrà anche sostituita la caldaia per consentire migliore efficienza e rispetto per l’ambiente e appena possibile verranno eseguiti ulteriori interventi di impermeabilizzazione del lastrico solare.