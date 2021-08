Bonasera non si candida a Spotorno, Ripamonti (Lega): "Decisione da leader e gesto di grande amore per la città" - IVG.it

Spotorno. “Quello di Franco è stato un gesto di grande responsabilità politica e un grande atto di amore nei confronti della sua città e del movimento che rappresenta. Prima ancora che come commissario provinciale della Lega e come collega di partito desidero ringraziarlo come amico. Non tutti si sarebbero comportati come lui”. Così Paolo Ripamonti, senatore della Lega, commenta la decisione di Francesco Bonasera di non prendere parte alle elezioni amministrative di Spotorno del prossimo autunno.

Una scelta che, come specificato dallo stesso consigliere di minoranza e vice presidente della Provincia, ha consentito l’accordo tra i partiti di centrodestra, che dunque si presenteranno uniti alle consultazioni: “Con questo passo indietro – aggiunge Paolo Ripamonti – Franco ha voluto premiare le persone che in questi anni lo hanno sempre sostenuto. Una scelta da vero leader, che non solo si traduce in un’opportunità per i suoi colleghi, ma che ha consentito anche di raggiungere un importante accordo tra i partiti del centrodestra. Presentandosi compatta, la nostra coalizione ha la chance di togliere il governo della città all’attuale maggioranza e dare finalmente a Spotorno l’amministrazione che merita e di cui ha bisogno”.

“La decisione di Franco ci fa perdere un amministratore di valore e un vice presidente di Provincia che ha molto ben gestito la manutenzione dei plessi scolastici savonese e la doppia partita legata alla costituzione dell’Ato dei rifiuti e dell’Ato idrico. L’esperienza e la competenza di Franco, tuttavia, non andranno perse: continuerà ad occupare un ruolo di primo piano all’interno della Lega e, ne siamo certi, anche nell’amministrazione della provincia”, conclude Ripamonti.