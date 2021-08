"Bene Comune": progetto solidale per consegna a domicilio di prodotti tipici - IVG.it

Arnasco. Cia Savona plaude all’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco con la partecipazione dei Comuni di Vendone, Onzo e Arnasco: “Bene Comune” è il nuovo progetto solidale che si occupa di consegnare generi di prima necessità alle comunità dei territori interessati.

Il progetto ha una doppia finalità: aiutare gli abitanti e aiutare le piccole attività locali.

Le attività che fanno parte del progetto Bene Comune:

– Cooperativa Olivicola di Arnasco – Olio, vino, confetture, prodotti tipici del territorio, prodotti orticoli, legna – Arnasco, Piazza IV Novembre 8

– Alimentari Miniemporio di Pasqua – Prodotti alimentari, per la pulizia della casa e per la cura della persona – Onzo, Via Capitolo 42

– Macelleria Gastaldi Claudia – Carni di tutti i tipi, lavorazione di prodotti pronti e piccola gastronomia a base di carne – Ortovero, Via Roma 162

– Alimentari da Bianca – Prodotti alimentari, per la pulizia della casa e per la cura della persona – Arnasco, Via Stefano Viaggio 10.

Le attività che fanno parte del progetto “Bene Comune” sono negozi di generi alimentari e prodotti tipici liguri di grande qualità del comprensorio.

Tutti coloro che abitano nel comprensorio appena elencato possono contattare direttamente i negozi all’interno del progetto, fare la spesa telefonicamente o direttamente e richiedere la consegna a domicilio.