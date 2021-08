Bardineto, uomo si toglie la vita nella sua auto con un colpo di fucile - IVG.it

Bardineto. Tragedia in alta Val Bormida, dove questa sera, intorno alle 20.30, un uomo si è tolto la vita con un fucile da caccia nell’abitacolo della sua auto, dopo essersi fermato a bordo strada.

Nonostante l’intervento dei militi della Croce verde di Bardineto e degli operatori del 118 per il cinquantatreenne non c’è stato nulla da fare: l’arma utilizzata sarebbe stata puntata in bocca proprio affinché il colpo fosse fatale.

Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso, anche se il tragico gesto non sembra lasciare dubbi al fatto che si sia trattato di suicidio.