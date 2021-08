Barberis, Parodi e Gagliolo: tre savonesi alla (ri)conquista della Serie A - IVG.it

Stephan El Shaarawy sarà l’unico giocatore savonese impegnato in Serie A nella stagione 21/22. Almeno fino al mercato di gennaio, o salvo colpi di scena finali. Per uno che la disputerà, ve ne saranno due che cercheranno di ritrovare sul campo la massima serie. Questa è la mission dichiarata del Parma di Riccardo Gagliolo e del Monza di Andrea Barberis.

Gli emiliani punteranno forte sul difensore che ha mosso i primi passi con l’Andora. Dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione, Buffon e compagni tenteranno di non prolungare di nemmeno un anno la permanenza in cadetteria. Gagliolo aveva esordito nella massima serie con il Carpi ed era entrato nel giro della nazionale svedese. Potrebbe essere infatti l’ultima occasione di rientrare nel giro top per il trentunenne gialloblù.

Ponentino anche l’altro savonese militante in una big della categoria. Andrea Barberis, centrocampista classe 1993, è al secondo anno con l’ambizioso Monza del duo Berlusconi-Galliani. La squadra è di livello e per il giocatore cresciuto nel vivaio del Finale l’occasione è ghiotta, tanto più che aveva dimostrato di poterci stare bene in Serie A. Indimenticabile la cavalcata salvezza del Crotone di Davide Nicola, così come la rete segnata contro l’Inter a San Siro.

Il terzo giocatore “di casa nostra” impegnato nel campionato si Serie B sarà il 1995 Luca Parodi, vivaio di Albisola e Savona. A differenza degli altri, per lui la B non è al momento un passo indietro ma un passo avanti, visto che l’ha conquistata lo scorso anno con l’Alessandria. Il doppio salto con i grigi sembra abbastanza improbabile, tuttavia potrebbe tentare di prendere “l’a-scensore” a suon di prestazioni positive, mettendosi in mostra in una vetrina ben più sotto le luci dei riflettori rispetto alla Lega Pro. La prestazione incoraggiante contro la Sampdoria in Coppa Italia è una buona premessa.

Il primo a scendere in campo sarà Gagliolo. Questa sera ci sarà Frosinone-Parma. Parte dalla Calabria la rincorsa di Andrea Barberis, domenica in programma Reggina-Monza. Trasferta campana per i piemontesi: Benevento-Alessandria.