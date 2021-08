Baia Alassio in Promozione, il presidente Durante: "Modo migliore per festeggiare il centenario" - IVG.it

La notizia del ripescaggio del Vado in Serie D ha avuto un significato particolare anche per la Baia Alassio. I gialloneri infatti beneficiando dell’effetto domino giocheranno in Promozione l’anno prossimo.

“Avevamo i requisiti per fare la richiesta di ripescaggio – spiega il presidente Andreino Durante – e siamo convinti del fatto che la nostra realtà meriti un palcoscenico come quello della Promozione. Tra l’altro, è anche il modo per festeggiare il centenario. Un evento che non abbiamo potuto celebrare più di tanto a causa della pandemia”.

Una prima squadra in una categoria prestigiosa potrà fare ulteriormente da volano al settore giovanile, in un periodo nel quale sembra sbiadirsi l’appeal dell’Alassio FC, che si allenerà a Sori. “Il ripescaggio non è stato richiesto soltanto nell’ottica di dare al settore giovanile uno ‘sfogo’ naturale in una categoria superiore, ma anche per provare a riaccendere la passione degli alassini. Il lungo periodo di inagibilità del ‘Ferrando’ e la compresenza di due realtà hanno fatto venire un po’ meno il calore della piazza”, commenta il presidente.

Mercoledì 18 agosto la squadra inizierà a sudare agli ordini di mister Ghigliazza. Nonostante la notizia odierna, non verranno apportati correttivi alla rosa. “La squadra è pronta, a breve comunicheremo l’organico completo. Il lavoro era già stato in gran parte svolto dal ds Panuccio, al quale faccio un grande in bocca al lupo per l’avventura a Sanremo. Non avevamo dubbi sulle sue qualità. Ci abbiamo visto lungo quando gli abbiamo proposto di passare dal campo alla scrivania”, conclude Durante.