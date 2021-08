Aveva troppa fretta di nascere il piccolo Edoardo: mamma partorisce prima di arrivare in ospedale - IVG.it

Loano. Era impaziente di nascere il piccolo Edoardo. Neanche il tempo del trasporto in ospedale che la sua mamma, questa notte intorno alle 4, è stata aiutata durante il parto da una vicina di casa un’ostetrica in vacanza a Loano, che l’ha assistita fino alla fine: al primo vagito del nuovo arrivato.

Intorno alle 4.20, si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica Sierra, per trasportare la partoriente in ospedale, ma la giovane vita non ha perso tempo e ha deciso di sorprendere tutti. E’ così che all’arrivo dei soccorsi, la madre dopo poco ha dato alla luce il piccolo.

“Un’alba speciale questa, che segue una notte indimenticabile e piena di emozioni – è il commento dei militi della Croce Rossa di Loano -. Un intervento urgente nel quale siamo diventati un po’ tutti zii, è andato tutto benissimo”.

Ora, il “mattiniero” Edoardo e la sua mamma stanno bene, per tutti gli accertamenti sulle loro condizioni di salute sono stati accompagnati al San Paolo di Savona dall’automedica.

