Autostrade, l'A10 si salva ma l'A6 no: cantieri e chiusure anche nella settimana di ferragosto - IVG.it

Savona. Ferragosto si avvicina e chi si sarebbe aspettato una sospensione dei cantieri in autostrada, per sopperire al maggior flusso turistico, rimarrà deluso. Soprattutto se è un piemontese o un valbormidese. Se, infatti, sul tronco dell’A10 Savona-Ventimiglia gestito da Autostrada dei Fiori, la prossima settimana non saranno programmati lavori né previste chiusure di svincoli o tratta, diversa è la situazione dell’A6 Torino-Savona, dove tra restringimenti di careggiata, chiusure di corsie, caselli e di alcuni tratti saranno giorni in cui si prospettano rallentamenti e traffico.

Il tratto più interessato sarà quello in direzione Savona con circa 15 km occupati dai cantieri (qui tutti i lavori previsti nel dettaglio), la maggior parte dei quali tra Millesimo e Savona. Come spiegato da Autostrade dei Fiori, infatti, alcuni cantieri sono tanti rimossi e altri no, in quanto “la natura dei lavori che sono in corso sui viadotti nella tratta compresa tra Ceva e Savona non consente la rimozione dei restringimenti”.

Una brutta notizia, dunque, non solo per i turisti che dal Piemonte si apprestano a raggiungere la riviera savonese, ma anche per i residenti in Valbormida che per lavoro, divertimento o semplicemente per godersi una giornata al mare, saranno costretti a rimanere bloccati in probabili code oppure deviare sulla Sp29 e poi, se diretti verso il Levante o il Ponente, riversarsi sull’A10.

Per quanto riguarda la direzione opposta, ovvero verso Torino, la situazione dei cantieri è meno impattante, come sottolineato da Adf, il tratto “nei giorni di maggiori traffico disporrà sempre di due correnti veicolari”.

Come detto, ai cantieri si affiancheranno anche le chiusure (eccetto per i mezzi di soccorso). Nel dettaglio, dal 9 all’11 agosto la tratta tra Millesimo e Altare non sarà percorribile dalle 21 alle 6 (domenica 8 la chiusura sarà posticipata alle 23), mentre quello tra Altare e Savona sarà chiusa nella stessa fascia oraria, ma solo giovedì 12. Nella direzione opposta, ovvero verso Torino, non sarà possibile spostarsi da Savona ad Altare nella serata e nella notte dal 9 al 12 agosto, sempre dalle 21 alle 6.

Il traffico dunque si riverserà anche nelle ore notturne sulla Sp29 del colle di Cadibona, unica arteria disponibile di collegamento tra l’entroterra e la costa, oltre all’A6. Un’arteria, però, che – come sottolinea il consigliere provinciale Luana Isella – “è nata come strada di utilizzo secondario e non può essere utilizzata come un’autostrada, dobbiamo sperare che non succeda nulla di grave”.

Dagli ultimi conteggi, infatti, risalenti a circa due settimane fa, si è potuto constatare che sulla Sp29 c’è stato un ingente aumento del traffico: in totale 53mila passaggi in appena 12 giorni.

“È un grosso problema che ormai perdura da circa due anni – prosegue Isella – non ci stancheremo mai di segnalarlo, con l’augurio che i tempi si accorcino e che ci sia maggiore collaborazione tra i vari enti. Purtroppo le risorse a disposizione della Provincia sono limitate, abbiamo cercato di intervenire come possiamo sulla cartellonista legata alla viabilità dei mezzi pesanti, ma è difficile fare molto altro”.

Un disagio che non solo va ad interferire sugli automobilisti, ma anche sui residenti dei centri abitati che si trovano lungo la Sp29. “Un problema che non deve passare inosservato – spiega Isella – ricordiamo tutti il recente incidente a Montemoro con il camion ribaltato in una zona dove spesso si verificano episodi di questo tipo”.

La preoccupazione per la mancata sospensione dei cantieri autostradali nella settimana di Ferragosto arriva anche dal comporto turistico, che si dice stanco di questa continua “programmazione del tutto irrazionale”.

“Non è sensato mettere cantieri in questo periodo di alta stagione – commenta Angelo Berlangeri presidente dell’Upa (Unione Provinciale degli Albergatori) – si ripete ogni anno lo stesso copione”.

“La nostra provincia convive con una serie di economie e tutte devono essere tutelate allo stesso modo, il turismo è una fetta importante e, con questi continui disagi al traffico, il nostro territorio perde attrattività. Nello specifico, l’A6 influisce meno sui flussi turistici rispetto all’A10, in quanto riguarda solo la parte piemontese, ma le chiusure devono essere studiate e valutate in modo più razionale, senza basarsi solo sul traffico di mezzi pesanti”.

Proprio come accaduto per l’A10, dove dal 16 al 25 agosto è prevista la chiusura parziale (sarà aperta una sola corsia per senso di marcia) nel tratto tra i caselli di Genova Aeroporto e Pra’. Una decisione che ha causato diversi reazioni, arrivata però dopo un lungo confronto tra Autostrade per l’Italia, il Ministero e la Regione, che ha evitato la totale chiusura del tratto, come programmato inizialmente. E le previsioni parlano già di 4 chilometri di coda in direzione Ponente e sui 10-15 chilometri in direzione Levante.