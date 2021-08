Autostrade, il 75% delle gallerie era fuorilegge: nuova perizia della procura - IVG.it

Liguria. Fino al 2020 “il 75 per cento dei tunnel liguri era fuorilegge“. E’ quanto scrive il pool di esperti nominati dalla procura di Genova nei nuovi documenti della consulenza chiesta dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Stefano Puppo, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo della galleria Bertè in A26, la cui volta è crollata il 29 dicembre 2019.

I tecnici avevano già scritto che la Bertè presentava “gravissimi ammaloramenti” in un contesto di “inadeguati monitoraggi” andati avanti per anni. Sono 21 le persone indagate nell’inchiesta sulle gallerie. Le accuse, a vario titolo, sono crollo colposo, falso, attentato alla sicurezza dei trasporti e inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

L’indagine verrà chiusa in autunno. Il fascicolo sulle gallerie, in mano al primo gruppo della guardia di finanza, è stato riunito insieme a quello sulle barriere fonoassorbenti pericolose e a quello sui falsi report sui viadotti. In tutti e tre risultano iscritti, tra gli altri, l’ex ad Giovanni Castellucci e i due ex dirigenti Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli.

Erano stati i giudici del Riesame a sottolineare come “gli indagati hanno compiuto azioni e omissioni relative praticamente a tutti i tipi e gli oggetti di manutenzione e adeguamento nell’ambito della gestione delle autostrade”. Nel corso delle indagini dopo il crollo del ponte Morandi, i tecnici di Spea avevano svelato che i controlli in galleria avvenivano in macchina ai 60 all’ora e al buio.