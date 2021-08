Autostrade, esposto di Assoutenti in Procura: interruzione di pubblico servizio e violenza privata verso gli automobilisti - IVG.it

Liguria. “La misura è colma e crediamo che oramai sui disagi autostradali che quotidianamente attanagliano la Liguria debba intervenire la magistratura”. Lo afferma Assoutenti, commentando i nuovi blocchi alla circolazione che si registrano a partire dalle prime ore di oggi sulla A10 tra Arenzano e Prà per lavori in galleria, e in A26 tra Masone e Bivio con l’A10, sempre per lavori, e tra Genova Bolzaneto e Busalla in A7.

“Oramai quotidianamente gli automobilisti che attraversano la regione rimangono imbottigliati in code chilometriche a causa degli onnipresenti cantieri stradali – afferma il presidente Furio Truzzi – Speravamo che durante il periodo estivo i disagi per gli utenti venissero ridotti al minimo, ma così non è stato e i problemi, al contrario, aumentano di giorno in giorno”.

“Una situazione che non può più essere tollerata, e che potrebbe configurare possibili ipotesi penali a danno dei consumatori fruitori dei servizi autostradali” prosegue Truzzi.

Per tale motivo Assoutenti annuncia un imminente esposto alla Procura della Repubblica di Genova, chiedendo di aprire una indagine sui costanti disservizi registrati sulle autostrade liguri, alla luce della possibile interruzione di pubblico servizio e violenza privata nei confronti degli automobilisti.