Ancora disagi in A10 tra Savona e Albisola: code in entrambe le direzioni - IVG.it

Savona. Si registrano 3 km di coda tra Savona e Albisola per lavori. Anche in direzione contraria ci sono rallentamenti: altri 4 km di coda tra Varazze e il bivio dell’A10.

Anche stamattina una situazione simile con code e rallentamenti nello stesso tratto. Sono ripartiti i cantieri, in particolare nelle gallerie Ranco (tra Savona e Albisola), che provocano restringimenti di carreggiata permanenti. Fino a metà settembre, tuttavia, rimarrà in vigore la sospensione di tutti i lavori nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per migliorare il flusso e il deflusso dei turisti che frequentano le riviere.

Anche ieri si sono registrate code tra Albisola e Spotorno. La situazione destinata a perdurare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il piano di messa in sicurezza delle gallerie durerà almeno 5 anni, oltre alla sostituzione delle barriere in A7 e A10, rinviata a dopo l’estate per limitare l’impatto sul traffico nel periodo più intenso per il turismo.

Da giovedì 26 agosto al via una serie di interventi provvisori sulla galleria Di Pra’ sull’autostrada A10, già avviati la scorsa settimana, che procederanno fino al 22 ottobre esclusivamente di notte dal lunedì al venerdì a eccezione di due weekend, previsti a ottobre, in cui sarà necessario installare una riduzione di carreggiata permanente in direzione Savona.