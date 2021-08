Autostrade, coda tra Varazze e Genova di 15 km: in serata possibile peggioramento con arrivi e partenze dei traghetti - IVG.it

Liguria. Previsioni rispettate: la chiusura della carreggiata verso Savona del tratto urbano della A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà ha creato e sta continuando a creare forti e pesanti disagi alla viabilità autostradale ligure.

Al momento sulla A10, nel tratto tra Varazze e Genova Prà, sono calcolati 15 chilometri di code in direzione del capoluogo ligure, ma la situazione potrebbe quindi peggiorare nelle prossime ore quando intorno al terminal traghetti si muoverà la macchina degli imbarchi e sbarchi in una delle giornate più trafficate da questo punto di vista di tutto l’anno solare.

Su nodo genovese, infatti, c’è grande apprensione per la serata, quando il terminal traghetti entrerà nel vivo delle operazioni. Sono infatti nove i traghetti previsti tra partenze e arrivi dalle 17.30 in poi, per i quali sono attesi flussi da migliaia di vetture che dovranno passare attraverso il nodo autostradale, in un modo o nell’altro.

Potrebbe esserci quindi una lunga serata di “passione” per gli automobilisti e i viaggiatori, in chiusura della prima giornata di disagi dovuti ai cantieri urgenti attivati in questi giorni per mettere in sicurezza alcune gallerie dell’A10.

Il blocco viario è iniziato già alle 7.00 di questa mattina, con decine di macchine e mezzi pesanti incolonnati nell’unica careggiata aperta con una corsia per senso di marcia. E verso mezzogiorno è scattata la distribuzione d’acqua da parte della Protezione Civile per gli automobilisti rimasti in coda.

Altra giornata a dir poco difficile è prevista per domani, martedì 17 agosto, con la A10 interessata da traffico intenso da bollino rosso sia in direzione Genova quanto in direzione Savona. Anche sulla A26, in direzione Gravellona Toce (tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19), non mancheranno disagi e tempi di percorrenza superiori alla media.