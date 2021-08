Atletica, Pietra Ligure: domani sera Giorgio Calcaterra sarà protagonista dell’incontro “i Re dell’atletica ai tempi del Covid-19” - IVG.it

Pietra Ligure. L’Asd RunRivieraRun, la società podistica organizzatrice della RunRivieraRun Half Marathon del prossimo 24 ottobre, ha ideato, per questo weekend, due eventi che avranno l’onore di avere, come presenza e testimonial, uno degli Atleti (con la A maiuscola è obbligatoria in questo caso) che ha fatto la storia delle ultramaratone, Re Giorgio Calcaterra, vincitore, tra l’altro, di tre Campionati del Mondo sulla 100 km e per dodici volte consecutive dominatore della 100 km del Passatore.

Sabato 7 agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure, nello spazio Experience Point e con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, ci sarà l’incontro “I Re dell’Atletica ai tempi del Covid-19”, un incontro a ingresso libero dove Pablo Barnes, campione di UltraTrail, intervisterà Giorgio Calcaterra, che presenterà il suo ultimo libro “La Corsa Perfetta. I miei segreti per correre al Top”, scritto insieme a Daniele Ottavi. Condurrà l’incontro Luciano Costa, Presidente dell’ASD RunRivieraRun e del neonato Consorzio Liguria Running e Walking.

Domenica 8 agosto invece, con partenza alle ore 6.30 dal Malpasso a Varigotti, andrà in scena un allenamento di gruppo sul percorso della RunRivieraRun Half Marathon del prossimo 24 ottobre. Sarà ovviamente presente anche Giorgio Calcaterra. Il ritrovo sarà alle ore 6.15.

È possibile effettuare le preiscrizioni scrivendo a info@runrivierarun.it o telefonando allo 019.6898607. Per partecipare, prima della partenza, si dovrà compilare una “dichiarazione di responsabilità” (manleva) e versare un contributo di €5 per il Progetto Asd RunRivieraRun: socializzazione e benessere.

Ci saranno esclusivamente 3 andature, a 5.00/5.30/6.00 al km tenute dai Pacers RunRivieraRun, andature che si dovranno seguire. Lungo il percorso saranno presenti ristori di acqua e sali minerali.

L’evento “Aspettando la RunRivieraRun Half Marathon” è organizzato da Asd RunRivieraRun con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, dell’Accademia della Corsa RunRivieraRun e del Consorzio Liguria Running e Walking.

Una Regione in movimento dunque, questo con Giorgio Calcaterra protagonista.