Atletica Ceriale, due vittorie al Boissano Atletica Estate 2021

Ceriale. L’Atletica Ceriale San Giorgio ha preso parte alla seconda giornata del Meeting Boissano Atletica Estate 2021 Community Italian Riviera, a cui hanno preso parte oltre 400 atleti, anche provenienti da altre regioni.

La società di Ceriale ha concluso questa prima parte di stagione con due vittorie e ben sette podi, numerosi primati personali e nuovi giovani. Grande la soddisfazione dello staff tecnico.

Vittorie per Luca Radici nel peso Ragazzi, con 13.68 m, nuovo record personale, e Konstantin Zaytsev, che vince i 60 m Ragazzi in 8”21.

Secondo posto per Lena Lecca nel peso Allieve 6.95 m, nuovo personale, Elena Cusato nei 2000 m Cadette con il nuovo personale di 7’22”01), Nicolò Parodi nei 2000 m Cadetti, dove conclude con il nuovo personale di 6’51”76, Gabriele Quattropani sugli 80 m Cadetti (9”83) e Adina Navradi nel peso Donne, con l’attrezzo scagliato a 7.19 metri.

Terzo posto per Sabrina Paccino (peso Donne 6.46 m) e ancora Luca Radici (60 m Ragazzi 8”63).

Ad un soffio dal podio, con il quarto posto, sono giunte Eleonora Boeri (2000 m Cadette) e Giulia Baldini (1500 m Donne e 1°Junior). Esordio in pista per Alessandro Villani, classe 2004, che ha corso i 1500 m Uomini.

Belle prove per Adele Nattero e PB (6° nei 300mt Cadette), Emma Baradel (7°), Nicolò Gallizia (7°), Boris Ianniello (9°), Giulio Barbieri, Anna Garofalo, Davide Boeri, Alessandro Villani, Andrea (10°) e Mirko Ferrando.