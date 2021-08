Associazione Italia-Cuba, raccolti 80 scatoloni di materiale sanitario da inviare verso l'isola - IVG.it

Ceriale. Prosegue il sodalizio tra la sezione di Ceriale e Imperia dell’associazione Italia-Cuba ed il paese centroamericano “gravato da un pesante embargo”.

Nei mesi scorsi l’associazione aveva manifestato “solidarietà agli amici cubani” ed ora ha messo in atto un nuovo “gesto concreto: una raccolta che ha fruttato 80 scatoloni di materiale sanitario in partenza da Torino verso Cuba”.

“Ringraziamo chi ci ha aiutato – spiegano dall’associazione – Invieremo questo materiale sanitario anche come ringraziamento nei confronti dei medici cubani venuti in Italia per fornire assistenza nel periodo di massima diffusione del Covid-19. Come associazioni inoltre chiediamo la fine dell’embargo verso gli amici cubani. Anzi, proponiamo il Nobel per la pace alla brigata medica Cubana Henry Reeve”.

“Questa raccolta la dedichiamo in memoria dei due medici, Lester Cabrera Chavez e Graciliano Diaz Bartolo, purtroppo deceduti per curare la pandemia. Sono caduti per aiutare gli altri”, concludono dall’associazione.