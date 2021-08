Asd Pro Savona Calcio, il ritorno del titolo sportivo sta per diventare realtà: effettuato il bonifico necessario all'acquisto - IVG.it

Savona. Una cospicua somma necessaria per acquisire nuovamente 114 anni di storia. In estrema sintesi è stato questo uno dei primi passi verso la nuova stagione della dirigenza dell’attuale Pro Savona Calcio, società biancoblù in procinto di tornare ufficialmente in possesso del proprio logo e del proprio marchio storico.

In attesa di lottare sul campo per tornare in categorie più consone al blasone degli Striscioni sta dunque proseguendo anche il percorso burocratico per tornare a tutti gli effetti il club di riferimento della provincia ponentina. Di seguito, ecco il comunicato diramato dal vertici societari dei biancoblù: “La società Asd Pro Savona Calcio comunica che in data odierna il vice-presidente Simone Marinelli, che si era aggiudicato all’asta il logo del Savona FBC 1907, ha provveduto ad effettuare il bonifico a saldo a favore della curatela fallimentare.

Tale operazione, al netto delle tempistiche previste dalla burocrazia, lo consacra come effettivo proprietario del suddetto logo. Nelle prossime settimane Marinelli provvederà a trasferirlo, a titolo completamente gratuito, nella disponibilità dell’Asd Pro Savona Calcio che potrà così tornare ad utilizzare la vecchia storica denominazione che vanta ad oggi una anzianità di ben 114 anni. Anche questa operazione va ad inserirsi nel contesto della ricostruzione della nuova società biancoblù che vede operanti in prima linea profili esclusivamente savonesi, quindi con particolari motivazioni.”

In attesa di conoscere il destino del Bacigalupo ecco dunque il ritorno della propria storia: la rinascita del Savona è appena cominciata.