Arrivati oggi i primi fondi del recovery fund, Toti: "Passo avanti importante anche per la Liguria" - IVG.it

Liguria. E’ arrivata la prima tranche di 24,9 miliardi di euro, fondi del Pnrr. Ad annunciarlo il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, in riferimento ai finanziamenti giunti giusto oggi in Italia.

Si tratta di “un passo avanti importante per l’Italia e per la Liguria che ci incoraggia ad andare avanti con i progetti di ripartenza della nostra regione – commenta il presidente -. Il mio augurio è che il Recovery possa basarsi sugli stessi principi del modello Genova, fatto di regole, di obiettivi condivisi dalla classe dirigente e soprattutto di etica della responsabilità e meritocrazia”.

“Stiamo lavorando affinché le richieste sul Pnrr non si limitino alle grandi infrastrutture, assolutamente necessarie, ma siano aperte a nuove idee, progetti di sviluppo, sostegni alle start up. Solo puntando sulla tecnologia, sulla ricerca e sulla sperimentazione riusciremo a costruire nuove opportunità per le generazioni future. Nel frattempo chiediamo una semplificazione delle norme per non farlo restare un sogno, diventando invece un’occasione per un radicale cambiamento del nostro Paese” conclude Toti.