Arci Liguria promuove Wiki Loves Monuments: il contest dedicato ai monumenti - IVG.it

Liguria. Wiki Loves Monuments è un contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana in merito.

“Nei prossimi giorni, e per diverse settimane, Arci Liguria sarà impegnata a promuovere Wiki Loves Monuments” dice Giuditta Nelli, responsabile progetti Arci Liguria. “Abbiamo aderito con entusiasmo, perché si tratta di una iniziativa importante in cui ci riconosciamo pienamente. Valorizzare l’immenso patrimonio culturale del nostro territorio e, contestualmente, promuovere la libera condivisione della cultura sono da tempo obiettivi della nostra attività associativa. Questo progetto è un’ottima opportunità per continuare a farlo e, al contempo, valorizzare la nostra rete.

Crediamo, infatti, che il coinvolgimento dei circoli e dei soci, possa dare un contributo significativo nella diffusione di questa splendida iniziativa. Il patrocinio di Arci Nazionale conferma la rilevanza dell’iniziativa per la nostra Associazione.”

Nelle prossime settimane Arci Liguria, in collaborazione con i Comitati territoriali di Arci Imperia, Arci Savona, Arci Genova, Arci La Spezia e ARCI Sarzana – Val di Magra, organizzerà attività ed iniziative per promuovere Wiki Loves Monuments.

Rilevante anche l’impatto di Wiki Loves Monuments anche su turismo: uno studio spagnolo ha evidenziato l’importanza delle fotografie che, accompagnando e migliorando le voci di Wikipedia, portano a un aumento del flusso turistico stimato intorno al 9% .

A partire dal 1 settembre, e fino al 30, sarà possibile partecipare al concorso caricando le foto direttamente su Wikimedia Commons.L’elenco dei monumenti e dei comuni della Liguria già mappati che possono essere fotografati per partecipare al concorso è disponibile qui mentre a questo link si possono trovare tutti i monumenti fotografabili a livello nazionale.

Maggiori informazioni sulle iniziative di Arci Liguria e Wiki Loves Monuments sono disponibili a questo link.