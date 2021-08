Antonino Chef Academy, continua il sogno del savonese Luca Guidetti - IVG.it

Liguria. Prosegue il percorso Luca Guidetti, 23enne savonese, all’interno del reality show Antonino Chef Academy la cui terza stagione è partita ieri sera su Sky. Nel programma dieci giovanissimi cuochi si mettono in gara per conquistare un vero posto di lavoro a Villa Crespi, il più famoso ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo.

Luca ama pescare ed è quindi un talento nella cucina di pesce. La passione per la cucina nasce in famiglia, con la prima pasta fatta in casa e le “lezioni” del nonno: il piatto che gli evoca più emozioni è il ciupin, cucinato sempre dal nonno, che gli ricorda l’odore del mare e della sua Liguria. Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero A. Migliorini di Finale Ligure, ha lavorato presso diversi ristoranti, anche stellati.

E’ “caduta” sul carpaccio, invece, Darlyn Malbran, 23 anni, genovese, unica concorrente del capoluogo in gara.

Di origini cilene, Darlyn ama la cucina sin da piccola. La sua famiglia l’ha sempre sostenuta, appoggiando la sua scelta di lavorare sulle navi da crociera. È creativa e ama sperimentare, unendo spesso la tradizione cilena e quella italiana. Cerca sempre di fare squadra: per lei in una brigata è fondamentale lo spirito di collaborazione. Diplomata all’Alberghiero e all’Accademia della Marina Mercantile “Cuoco di bordo”, ha avuto anche esperienza in alcuni ristoranti di Genova.

Nel corso delle prossime puntate i ragazzi saranno nuovamente messi alla prova. Durante ogni episodio devono realizzare un piatto spiegato da Cannavacciuolo, portare a compimento un progetto in esterno e cucinare una pietanza ispirata al lavoro di altri grandi chef ospiti. Se Cannavacciuolo sarà come sempre affiancato dal fedelissimo sous-chef Simone Corbo, non mancheranno i cammei come quelli del Food Designer Paolo Barichella, del fisico pioniere della cucina molecolare Davide Cassi o di Lorenzo Cogo, una stella Michelin conquistata quando aveva 25 anni.