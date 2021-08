Angelo Schirru incontra i vertici di Cna Savona - IVG.it

Savona. Questa mattina il candidato sindaco di Savona, Angelo Schirru, ha incontrato il presidente di Cna Savona Matteo De Ambroggi ed il segretario Matteo Sacchetti.

Numerose le istanze provenienti dal mondo della micro e piccola impresa che i due referenti di Cna hanno portato all’attenzione dell’ex primario: dalla riduzione della burocrazia all’equità fiscale e la defiscalizzazione alla promozione di iniziative che possano valorizzare Savona e le imprese che operano sul territorio.

“E’ necessaria – sottolinea Sacchetti, segretario di CNA Savona – una forte sinergia e collaborazione fra Comuni limitrofi e fra Comuni e gli Enti territoriali tutti affinché arrivino all’unisono istanze improcrastinabili quali quelle legate alla disastrosa situazione infrastrutturale ligure che penalizza più o meno direttamente tutti i settori produttivi, dalle imprese di trasporto merci alla ricezione delle materie prime, alle aziende che ruotano attorno alla ricettività e al turismo”.

“Collaborare anche con i Comuni dell’entroterra per favorire la riscoperta delle eccellenze tipiche della nostra zona, i prodotti alimentari e del nostro artigianato – aggiunge De Ambroggi – è un modo per attrarre quanti vengono in Liguria anche occasionalmente. E’ necessario sviluppare un sistema che permetta comunicazioni e informazioni veloci e fruibili. Digitalizzare vuol dire creare vetrine e rendere concreti questi obiettivi”.