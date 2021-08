Andrea Gallo, una vecchia conoscenza del calcio savonese alla corte di Zeman - IVG.it

Vado Ligure. Il calciatore Andrea Gallo, ha firmato il suo primo contratto da professionista col Foggia, squadra militante nel campionato di Serie C.

Originario della Campania, Gallo (24 anni, classe ’97), giunse in Liguria nell’estate del 2016, quando il Savona lo prelevò dalla formazione primavera dell’Empoli. Due stagioni in Serie D sotto le tribune dello stadio “Bacigalupo”, 47 presenze e 2 gol.

Successivamente nel dicembre 2018, il passaggio ai cugini rossoblù del Vado, in Eccellenza. Grazie al cui contributo, tra gli altri, arrivò la vittoria del campionato e il ritorno in interregionale dei vadesi dopo tre annate.

Nel 2020, l’anno scorso, si era dunque avvicinato a casa per giocare nell’Aversa, in provincia di Caserta. Sempre in quarta serie.

La notizia di poche ore fa è quindi quella del suo acquisto da parte del Foggia. Ad allenarlo ci sarà Zdenek Zeman. Il boemo, allo soglia dei settantacinque anni, è tornato sulla panchina dei pugliesi per la quarta volta. Laddove, più di ogni altra, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, lasciò un’impronta sull’immaginario collettivo.