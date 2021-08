Andora, debutto di successo per il "Rigoletto" ai Giardini Tagliaferro - IVG.it

Andora. Tutto esaurito in platea e applausi convinti per il debutto del “Rigoletto” spettacolo fra lirica e prosa, coorganizzato dall’associazione Amusando e dal Comune di Andora, assessorato alla Cultura, andato in scena ieri nei Giardini Tagliaferro, ad Andora.

Il dramma del giullare è stato raccontato con una riuscita fusione fra le più significative arie dell’opera di Verdi e brani di prosa tratti da “Le roi s’amuse” di Victor Hugo da cui è tratto il libretto dell’opera.

Un pubblico convinto e numeroso ha applaudito l’interpretazione dei cantanti in scena guidati dal baritono Massimiliano Viapiano che ha interpretato “Rigoletto”, ha curato la direzione artistica e quella delle voci maschili del Coro di Andora.

Consenso per il soprano Yesol Park, il mezzo soprano Elisa Pennazio, il tenore Francesco Pignataro e il basso Andrea Riva. Bella la narrazione realizzata dalle voci recitanti, Norma Viapiano e Giorgio Caprile che ha curato anche la regia. Al pianoforte il maestro Leonardo Ferretti.

L’associazione Amusando e il comune di Andora promuovono un secondo appuntamento in cui il bel canto si fonderà con la danza. Si tratta di “Musica e danza sotto le stelle” che venerdì 20 agosto, alle ore 21.30, sempre nei Giardini Tagliaferro, offrirà al pubblico le più famose pagine di Opera, una selezione dei Carmina Burana di Carl Orff, il tango di Gardel e Piazzolla e alcuni brani jazz.